ونقلت الوكالة عن مصدرين عراقيين قولهما: "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيتوجه إلى بغداد غدا".

وكان الشيباني قد كشف، الأربعاء، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مشيرا إلى أنه "سيكون في بغداد قريبا".

وينتظر أن يكون وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال الوزير السوري.

ومن المقرر أن يلتقي الشيباني بعدد من المسؤولين الهامين في الحكومة العراقية، في خطوة تأتي في ظل حالة الفتور التي شابت العلاقة بين البلدين حيث لم تسجل أي زيارات أو لقاءات رفيعة المستوى بينهما باستثناء زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي،حميد الشطري، إلى دمشق.