وقالت هيئة البت الإسرائيلية إن أحد المشتبه بهم في تنفيذ عملية تفجير الحافلات قد ترك حقيبة المتفجرات داخل الحافلة التي كانت فارغة من الركاب.

وفي الفيديو، ظهر شاب يحمل كيسا أبيض وهو يتنقل بين مقاعد الحافلة الفارغة ويتحدث في الهاتف قبل أن يترك الكيس ويغادر الحافلة بينما كان ينظر إلى كاميرا المراقبة التي وثقت المشهد.