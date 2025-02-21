ووقعت الانفجارات داخل حافلات في بات بايام جنوب تل أبيب، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت إن انفجار حافلتين فارغتين وقع في وقت واحد في موقفين مختلفين للسيارات في بيت يام ولم يتم الإعلان عن تسجيل إصابات.

وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجارين في جنوبتل أبيب ناجمان عن هجوم.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حافلة ثالثة انفجرت في بيت يام.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية، إنه "تم التحقيق في محاولة هجوم بالقنابل، وتتواجد القوات في الموقع وتقوم بتفتيش المنطقة".

وأشارت إلى أنه تم توجيه تعليمات لسائقي الحافلات في المدينة بالتوقف وتفتيش مركباتهم.