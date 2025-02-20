وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنه "في بداية الاتصال قدم الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة ولسمو ولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية".

كما جرى خلال الاتصال الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.

من جهته أكد الأمير محمد بن سلمان التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وذلك إيمانا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

وفي وقت سابق من الخميس، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال بوتين أن روسيا والسعودية ستواصلان العمل في إطار أوبك + للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.