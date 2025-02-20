في أول تعليق له على استعادة جثث أربعة من الرهائن الإسرائيليين، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابًا أكد فيه أن إسرائيل "موحدة في الحزن والغضب"، متوعدًا بالانتقام ممن وصفهم بـ"وحوش حماس".
وقال نتنياهو في خطابه: "توابيت أحبائنا الأربعة تجبرنا أكثر من أي وقت مضى على الوعد والقسم بأن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى. هذا يتطلب إغلاق الحساب مع القتلة".
وأضاف: "قلوبنا مكسورة لكن أرواحنا لم تنكسر"، مشددًا على أن إسرائيل ستعيد جميع المختطفين، وستدمر "القتلة"، وستقضي على حركة حماس، مؤكدًا أن ذلك سيتم "معًا وبعون الله".