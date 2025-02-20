وقال نتنياهو في خطابه: "توابيت أحبائنا الأربعة تجبرنا أكثر من أي وقت مضى على الوعد والقسم بأن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى. هذا يتطلب إغلاق الحساب مع القتلة".

وأضاف: "قلوبنا مكسورة لكن أرواحنا لم تنكسر"، مشددًا على أن إسرائيل ستعيد جميع المختطفين، وستدمر "القتلة"، وستقضي على حركة حماس، مؤكدًا أن ذلك سيتم "معًا وبعون الله".