وقالت المفوضية السامية لصحفيين إن "موكب الجثث الذي رأيناه هذا الصباح مشين وقاس ويناقض القانون الدولي. نطلب أن تجري كل عمليات التسليم بسرية واحترام وعناية.

وصباح الخميس، عرضت حركتاحماس والجهاد، 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث المحتجزين إلى الصليب الأحمر.

وتم نقل الجثامين إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) داخل قطاع غزة، على أن تُنقل لاحقًا إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة في إسرائيل.

وسلمت هذه الجثث الأربع في مقابل الافراج عن فلسطينيين مسجونين في إسرائيل ستطلق سراحهم إسرائيل، السبت، وذلك تنفيذا لاتفاق التهدئة الساري بين الطرفين في قطاع غزة.

وأكد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الخميس أن "قلونا محطمة"، بعد تسلم إسرائيل جثث أربع رهائن من حركة حماس بينهم جثتي الرضيع كفير بيباس وشقيقه أرييل البالغ من العمر أربع سنوات، وهما أصغر الرهائن الذين اقتادتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في هجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. تابعوا تغطيتنا المباشرة.