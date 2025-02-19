وذكرت مصادر في معبر رفح المصري لسكاي نيوز عربية، الأربعاء أن 140 شاحنة مساعدات إنسانية وبضائع تجارية منها 9 شاحنات وقود وغاز عبرت تجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم، الأربعاء، استعدادا لإدخالها قطاع غزة.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن عدد المصابين الذين تم اجلاؤهم من معبر رفح منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار الحالي وحتى الآن 680 مصاب ومريض إضافة إلى 1850 مرافق.

كما بلغ عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة خلال نفس الفترة نحو 7 آلاف شاحنة بحمولة تزيد عن 130 ألف طن من أنواع مختلفة للمساعدات.

كما أشارت إلى أن عدد الخيام التي وصلت قطاع غزة من المعابر المصرية خلال نفس الفترة وحتى الآن أكثر من 20 ألف خيمة.