وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد قال السيسي :"أكدنا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات لإنقاذ أهالي غزة".

وأضاف السيسي: "أكدنا على أهمية تبني المجتمع الدولي إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير".

وتابع: "بحثنا خطة إعادة تعمير قطاع غزة من دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

كما أشاد السيسي: "بقرار إسبانيا الشجاع في الاعتراف بدولة فلسطين".

كما أشار الرئيس المصري إلى "ضرورة دعم المؤسسات العاملة في تقديم الخدمات الإنسانية للمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأونروا".

كما اعتبر أن "الأونروا لا غنى عنها في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني".

من جانبه قال ‌‏رئيس الوزراء الإسباني: "أؤكد على تمكسنا بعدم ترحيل سكان غزة وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".