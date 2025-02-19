وبثت الوكالة صورة سيارة نصف نقل وعليها مجموعة من العتاد والأسلحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأشار "تلفزيون سوريا" إلى أن القوى الأمنية ضبطت، في 26 يناير الماضي ، شحنة أسلحة في ريف دمشق كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.

وخلال الأسابيع الماضية، الحدود السورية اللبنانية عدة مواجهات بين مهربين لبنانيين وقوات سورية، قبل أن يتفقا على ضبط تلك المناطق.