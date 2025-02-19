وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث هاتفيا مع رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في 12 فبراير الجاري في أول اتصال مباشر بينهما منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر.

هذا، وتأمل روسيا في الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الواقعة قرب مدينة اللاذقية والثانية هي قاعدة طرطوس.

وكان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، قد أكد في 7 فبراير أن بلاده مستعدة للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، طالما أن الاتفاقات مع موسكو تصب في مصلحة البلاد.

وقال وزير الدفاع السوري في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إنه: "إذا كان الاتفاق مع روسيا يعود بالفائدة على سوريا، فلا مانع من ذلك".

وأضاف أن الموقف الروسي تجاه الحكومة السورية قد "تحسن بشكل كبير" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأن دمشق تدرس مطالب موسكو في إطار لتطورات الجديدة.

وتابع وزير الدفاع: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون"، في إشارة إلى التحول في العلاقات مع موسكو التي كانت من أبرز حلفاء الأسد.

وحول ما إذا كانت سوريا ستسمح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم، أشار أبو قصرة إلى أن ذلك يتوقف على شرط الفوائد التي قد تجنيها دمشق، قائلا: "إذا حصلنا على فوائد لسوريا من هذا، نعم".