وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان ليل الثلاثاء، إن "اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن قطاع غزة حرب نفسية سخيفة".

وأضاف: "خروج المقاومة أو نزع سلاحها من غزة أمر مرفوض".

كما أكد قاسم على أن "أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني".

ومن جهة أخرى، اعتبر الناطق أن السبت سيشهد "أحد إنجازات الشعب الفلسطيني، بتحرير أعداد من الأسرى أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، في إطار المرحلة الأولى من صفقة غزة مع إسرائيل.

وأضاف قاسم: "جاهزون لمرحلة ثانية يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة، ضمن محدِّد الوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

وتصر إسرائيل على رفض بقاء حماس في غزة، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر قال الثلاثاء إنه "إذا مضت المفاوضات بشكل بناء، فإن إسرائيل ستظل ملتزمة بالعمل في إطار الاتفاق وربما تمدد وقف إطلاق النار".

والثلاثاء قال مسؤولون إن إسرائيل وحماس ستبدآن مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين أعلنت الحركة أنها ستسلم بعد أيام مزيدا من الرهائن منهم جثتا طفلين.

وقال رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن الحركة قررت "تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس"، إلى جانب 6 رهائن آخرين أحياء يوم السبت.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق في القاهرة، لإطلاق سراح 6 رهائن أحياء يوم السبت و4 جثث لرهائن يوم الخميس و4 آخرين الأسبوع المقبل، لكنه لم يعلن أي أسماء.