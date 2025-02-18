واستمع الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال جولته على متن الزورق، الذي يبلغ طوله 62 متراً، إلى شرح مفصّل حول قدراته الدفاعية المتقدمة وتقنياته المتطورة، والتي تشمل أنظمة الملاحة والرصد الحديثة، ومنظومات حماية متكاملة ضد الأهداف السطحية والجوية، فضلاً عن أنظمة الحرب الإلكترونية المتكاملة والتحكّم الآلي ومنظومات التسليح الذكية، التي تعزز قدراته في التعامل مع أشكال التهديدات المختلفة في شتى أنواع البيئات العملياتية.

وأكّد أن الزورق الصاروخي "الطف" يُعد إضافة نوعية إلى القدرات البحرية الدفاعية للقوات المسلحة الإماراتية، لما يتميّز به من تقنيات متطورة وقدرات عالية تعزز جاهزية القوات البحرية وكفاءتها في تنفيذ المهام والواجبات العملياتية المختلفة.

وأشاد بـ"مستوى الابتكار والتطوير الذي تشهده الصناعات الدفاعية البحرية في دولة الإمارات، في ظلّ الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، مؤكّداً أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير المنظومات الدفاعية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لدعم مسيرة التقدم والريادة في هذا القطاع الحيوي.

كما قام الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بجولة في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، اطَّلع خلالها على عدد من الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، واستمع إلى شرح مفصّل حول أبرز المنظومات والمعدات المعروضة من قبل الشركات الوطنية والدولية المشاركة.

ويُعد تطوير زورق "الطف" جزءاً من إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز قدراتها البحرية من خلال تزويد القوات المسلحة بزوارق متطورة مجهّزة بأحدث الأنظمة الدفاعية والتقنيات المتقدمة؛ إذ يعكس المشروع التزام دولة الإمارات بدعم الصناعات الدفاعية المحلية وتعزيز جاهزية الأسطول البحري التابعة للقوات المسلحة لحماية المياه الإقليمية وضمان الأمن البحري للدولة.

ويأتي هذا التدشين بالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي للدفاع "آيدكس" ومعرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس" 2025، اللذان يمثلان منصتين عالميتين لاستعراض أحدث التقنيات الدفاعية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الدول والشركات المتخصصة في المجال العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة هذا العام من "نافدكس" تشهد مشاركة واسعة غير مسبوقة من أكثر من 65 دولة من أنحاء العالم، مع زيادة ملحوظة في عدد الشركات العارضة والمساحات المخصصة للمعرض، ما يعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا الدفاعية.