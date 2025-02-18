وأكد الحلو خلال مخاطبته فعاليات توقيع ميثاق تشكيل حكومة مدنية في السودان في قاعة كنياتا بالعاصمة الكينية نيروبي الثلاثاء أن الحركة الشعبية شمال ستعمل مع الأطراف السودانية لوضع حلول جذرية لأزمة البلاد والتي قال إن جلها يتمثل في هيمنة المركز وتجاهل قضايا الهامش ومحاولة فرض دولة دينية في بلد متعدد الأعراق والثقافات.

وأضاف الحلو أن الحرب كشفت عن جوهر الصراع في السودان، موضحا "السودان يعيش صراعا بين المركز والهامش، مركز استأثر بالسلطة والثروة والتفوق الاجتماعي، وهامش محروم من كل شيء".

وتحتضن العاصمةُ الكينية نيروبي اجتماعا للإعلان عن حكومة السلام والوحْدة السودانية، تحت قيادة قوات الدعم السريع.

ووَفق المصادر، سيتم الإعلانُ في الاجتماعات عن الدستور الانتقالي، إضافةً إلى الإعلان عن تشكيل جيش جديد يضم الحركاتِ المسلحةَ والدعم السريع.