وقال المكتب في بيان: "في مفاوضات القاهرة تم التوصل إلى تفاهمات يتم بموجبها إطلاق سراح المختطفين الستة الأحياء من المرحلة الأولى يوم السبت. وسيتم تسليم 4 جثث محتجزة إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل. وبموجب الاتفاق، من المتوقع تسليم 4 جثث أخرى إلى إسرائيل الأسبوع المقبل".

من جانبه، أكد رئيس الوفد المفاوض في حركة حماس خليل الحية أن حركته ستفرج السبت المقبل عن 6 رهائن إسرائيليين أحياء وعن 4 جثث لرهائن الخميس المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الحية إن "قررت الحركة وفصائل المقاومة الإفراج السبت المقبل عمّن تبقّى من أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 أسرى"، مشيرا أن إسرائيل ستفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين مقابلهم وفق المعايير المتفق عليه.

وشدد على أن حماس "أثبتت جديتها بتنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية، فيما يقابل الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو هذه الجدية بالتلكؤ ومحاولات التهرب من تنفيذ الاتفاق، خاصة في الشق الإنساني".

وأكد أن حماس تعمل مع الوسطاء "في ما يتعلق بإدخال مواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة والوقود، والسفر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر ذهابا وإيابا، والسماح بالصيد في البحر للتخفيف من معاناة شعبنا وتثبيته في أرضه".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية بأن "جهودا" تبذل من أجل أن يتم الافراج هذا الأسبوع عن عدد من الرهائن.

من جهته، أفاد مصدر فلسطيني مطّلع بأنه "تمّ تقديم اقتراح من الوسطاء خلال الأيام الماضية، وتم التوافق بشأنه لتسليم عدد من جثث الأسرى الإسرائيليين، وزيادة عدد أسرى الدفعة السابعة" الأحياء المقرر الإفراج عنهم السبت.