وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية إنه من حق لبنان اللجوء إلى كافة الوسائل الممكنة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وشدد على أن "استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يُعتبر احتلالا".

كما أكدت الرئاسة اللبنانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمعالجة مسألة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأوقف الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية العام الماضي.