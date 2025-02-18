وقالت الداخلية المصرية في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك": "وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط".

ووفق البيان فإن المجموعة الإجرامية ضمت 8 عناصر "شديدة الخطورة" يتزعمهم شخص يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" "متهم في 44 جناية متنوعة، ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة.

وأضاف البيان أن التحريات "أشارت إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم في أوقات متباينة على أحد المباني قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة".

وتابع: "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية كما قاموا بتفجير إسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى".

وأسفرت العملية وفق البيان عن مصرع 8 عناصر من المطلوبين، وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي.

وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وعدد كبير من الأسلحة والطلقات النارية مختلفة الأعيرة.