وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود"، إنها تلقت في الساعة 10:24 مساء تقريرا يفيد بسقوط قتيل في شارع يهودا عميحاي، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، يقوم المسعفون بتقديم العلاج الطبي في مكان الحادث لجريح إصابته متوسطة.

ونقل مصابان آخران إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحادث "خلفيته جنائية وليس إرهابية".

ورجحت الشرطة الإسرائيلية أن يكون دافع الحادث "محاولة اغتيال" دون ذكر مزيد من التفاصيل.