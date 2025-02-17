وقال نتنياهو في بيان صدر اليوم الاثنين: "تماما مثلما تعهدت بشأن اليوم التالي للحرب، لن يكون هناك لا حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "أنا ملتزم بخطة الرئيس ترامب من أجل إنشاء غزة مختلفة".

حماس تعرض تسليم غزة.. بشروط

وفي تحول دراماتيكي، أبدت حركة حماس استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، بعد محادثات أجرتها مع المسؤولين المصريين، وفق لمصادر سكاي نيوز عربية.

وبحسب مصادرنا، فإن خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وجه رسالة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، أعرب فيها عن استعداد الحركة لتسليم القطاع إلى السلطة واللجنة المكلفة بإدارته، بشرط ضمان استيعاب موظفي حماس في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع استمرار صرف رواتبهم الشهرية.

الموقف الإسرائيلي يزيد التعقيد

رغم هذا التحول المحتمل، جاء الموقف الإسرائيلي رافضا بشكل قاطع. حيث أكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، مشددًا على التزام نتنياهو بخطة ترامب، التي تتضمن مخططات لإعادة توطين سكان غزة في دول أخرى وتحويل القطاع إلى ما سماه "ريفيرا الشرق الأوسط".

ضغوط دولية وتحديات مستقبلية

يأتي هذا الموقف الإسرائيلي بينما تدعو القوى الإقليمية والدولية إلى إيجاد حلول سلمية، تقوم على حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

ويرى مراقبون أن حماس باتت تدرك ضرورة التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية، إلا أن الطريق نحو تسوية سياسية مستقرة لا يزال مليئًا بالتحديات، في ظل استمرار الانقسامات العميقة حول الشكل الأمثل للحل.