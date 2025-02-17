وأفادت الوكالة عن "انتشال جثمان من السيارة التي استهدفتها غارة إسرائيلية عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا بعدما أخمدت فرق الإطفاء النيران المشتعلة فيها".

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن المستهدف بالهجوم الإسرائيلي في صيدا جنوبي لبنان هو المسؤول العسكري في حماس محمد شاهين.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية: "استهدفت مسيرة للعدو الإسرائيلي سيارة على الأوتوستراد البحري عند ملعب صيدا البلدي".

وكانت الوكالة أفادت بسماع دوي انفجار عند مدخل صيدا الشمالي وعدسات المواطنين التقطت سيارة مشتعلة بالنيران.