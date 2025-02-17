وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "سنشارك في هذه المراسم على مستوى رفيع"، من دون أن يحدد من سيمثل بلاده.

ويلقى حزب الله، دعما ماليا وعسكريا من إيران، وتولى نصر الله الأمانة العامة لحزب الله على مدى 32 عاما طور خلالها الترسانة العسكرية للحزب وعزز نفوذه الإقليمي من خلال تدخله خصوصا في سوريا المجاورة دعما للرئيس السابق بشار الأسد.

ويقود حزب الله في لبنان راهنا التحركات المعارضة لقرار السلطات اللبنانية منع استقبال شركات طيران إيرانية في مطار بيروت الدولي.

وقد قطع أنصاره الطريق المؤدي إلى المطار مساء الخميس والجمعة ونظموا اعتصاما السبت.

واتهمت إسرائيل مرات عدة حزب الله باستخدام مطار بيروت لنقل المال والسلاح من إيران، وينفي الحزب ومسؤولون لبنانيون أن يكون حصل ذلك.

وردا على قرار السلطات اللبنانية منعت إيران أيضا الرحلات الآتية من لبنان من الهبوط في أراضيها.