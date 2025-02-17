وبعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إرسال وفد تفاوضي، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الوفد سيغادر إلى القاهرة بصلاحيات ضيقة ومحدودة.



ووفق القناة، فإن الوفد الذي لا يضم رئيس الموساد ورئيس الشاباك، لن يتمكن إلا من مناقشة استمرار المرحلة الاولى من الصفقة مع حماس، وليس صياغة المرحلة الثانية على الإطلاق.

وأشارت القناة إلى أنه سيتم تحديد تفويض استمرار المحادثات الخاصة بالمرحلة الثانية بعد مناقشة مجلس الوزراء للأمر الإثنين.

وكان نتنياهو قد أشار، يوم الأحد، إلى أنه بصدد المضي قدما في تنفيذ اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السكان الفلسطينيين من غزة، واصفا إياه بأنه "الخطة الوحيدة القابلة للتنفيذ لتحقيق مستقبل مختلف" للمنطقة.

وناقش نتنياهو الخطة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي بدأ زيارة للشرق الأوسط بتأييده لأهداف إسرائيل الحربية في غزة، قائلا إنه "يجب القضاء" على حركة حماس.

وأكد نتنياهو أنه هو وترامب لديهما "استراتيجية مشتركة" بشأن غزة، مرددا ما قاله ترامب، حيث قال "إن أبواب الجحيم ستُفتح" إذا لم تُفرج حماس عن عشرات الرهائن المتبقين الذين تم اختطافهم في الهجوم الذي شنته حماس على جنوبي إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل الحرب التي استمرت 16 شهرا.