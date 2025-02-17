وأكد الزنداني خلال أعمال الدورة الثالثة من منتدى اليمن الدولي في العاصمة الأردنية عمان تمسك حكومته بالحل السياسي القائم على "الشراكة الوطنية لكافة اليمنيين".

وشدد الزنداني على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية عبر توحيد الجهود داخل منظومة الشرعية، وتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2216، الذي يدعو إلى وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة.

ودعا المجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغوط فعالة" على الحوثيين.

وفي يناير الماضي، أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد أن كانت قد حذفت الجماعة من قائمة الإرهاب بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق السلام والاقتصاد اليمني.

تأثير الصراع على الوضع لإنساني

من جانب آخر، أشارت السفيرة الهولنية في اليمن، جانيت سيبين، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في "أوقات أكثر تعقيدا"، لافتة إلى تأثير الصراع في البحر الأحمر على الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وأكدت أن "الحلول العسكرية ليست حلا"، معربة عن استعداد بلادها لمواصلة دعم الحوارات بين الأطراف اليمنية، سواء عبر "خارطة الطريق" أو من خلال منصات مثل منتدى اليمن الدولي.

تحديات عابرة للحدود

من جانبه، حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، من أن "قلة تمثيل اليمنيين في صنع القرار" تعَد إحدى أكبر المشاكل، معلنا التزام الأمم المتحدة بـ"إشراك الجميع في عملية صنع القرار والتمويل الإنساني".

وعبر هارنيس عن خيبة الأمل التي يشعر بها اليمنيون بسبب تصرفات الحوثيين، في إشارة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التي نفذتها جماعة الحوثيين بحق العاملين في الإغاثة الإنسانية.

ويشارك أكثر من 300 ممثل يمني من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، إلى جانب دبلوماسيين وخبراء إقليميين ودوليين في منتدى اليمن الدولي.