وقال ويتكوف: "آمل أن يتم حل النزاع حول نووي إيران دبلوماسيًا، لأن الخيار الآخر غير جيد."وأضاف المسؤول الأميركي أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدًا، وأن واشنطن تناقش حاليًا سبل المضي قدمًا نحو المرحلة المقبلة، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وفيما يختص بالمرحلة الثانية من باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أقر المبعوث الأميركي بتعقيدها، لكنه أشار إلى أن اتصالاته مع المسؤولين في المنطقة كانت بناءة.

كما تطرق إلى ملف إعادة الفلسطينيين إلى مناطقهم في غزة، مؤكدًا أن واشنطن لا تريد أن يتعرض السكان للأذى عند عودتهم بسبب عدم توفر الأمن، وهو ما دفع الرئيس ترامب إلى تقديم مقترحه بشأن ذلك.

وكشف المسؤول الأميركي أنه سيتوجه، مساء الأحد، إلى السعودية برفقة مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، وذلك لبحث الملفات المطروحة في القمة المرتقبة مع روسيا.

وأعرب عن أمله في إحراز تقدم في المحادثات حول أوكرانيا وروسيا، في ظل الجهود المستمرة لحل النزاع هناك.