وخلال مؤتمر في إسرائيل مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال نتنياهو: "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا".

وتابع: "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة كثيرا".

من جانبه قال روبيو: "نعمل على صياغة استراتيجية بشأن سوريا"، مضيفا:"في حين أن سقوط الأسد (نظام بشار الأسد) تطور واعد ومهم بالتأكيد، فإن استبدال سوريا قوة مزعزعة للاستقرار بأخرى مثلها ليس تطورا إيجابيا".

وتابع: "هذا أمر سوف نراقبه بعناية شديدة بينما نسعى إلى صياغة استراتيجيتنا الخاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأحداث في سوريا".