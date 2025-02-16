وقالت القيادة الوسطى في منشور: "اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شراعية في جنوب البحر الأحمر كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، ويقال إنها كانت قادمة من إيران".

وأفادت بأن القارب كان يحمل حاوية بطول 40 قدما تحتوي على معدات عسكرية نوعية من هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تستخدم في صواريخ كروز والطائرات الانتحارية بدون طيار، وطائرات استطلاع بدون طيار، بالإضافة إلى رادارات بحرية ونظام تشويش حديث ومنظومة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية نوعية أثناء محاولة تهريبها للحوثيين على متن قارب شراعي.