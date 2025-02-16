وقال ويتكوف: "لا نريد أن يتعرض سكان غزة للأذى عند عودتهم لمناطقهم لأنها غير آمنة، ومن هنا جاء اقتراح ترامب".

وأضاف المبعوث الأميركي أن "اتفاق وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحركة حماس) صامد ونحن نناقش حاليا سبل المضي قدما في المرحلة المقبلة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا لكن اتصالاتي مع المسؤولين في المنطقة بناءة".

كان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أميركية لدعم إعادة إعمار غزة.

ودعا إلى رحيل سكان غزة إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع".

وفيما يتعلق بإيران، قال ستيف ويتكوف إن "كل الطرق تؤدي إلى إيران فيما يتعلق بصراعات منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "الرئيس ترامب أوضح أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وأنه يمكن حل ذلك دبلوماسيا".

كما عبر عن أمله في أن "يتم حل النزاع حول نووي إيران دبلوماسيا لأن الخيار الآخر غير جيد".

وفيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا قال ويتكوف: " سأتوجه إلى السعودية مساء اليوم (الأحد) رفقة والتز (مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك والتز) من أجل بحث القمة مع روسيا، آمل أن نحقق تقدما في محادثاتنا بشأن روسيا وأوكرانيا".