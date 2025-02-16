جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي وفدا من مجلس النواب الأميركي بقيادة النائب داريل عيسي (كاليفورنيا) نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية، وضم كلا من النواب "شيلا ماكورميك" (فلوريدا)، و"تشاك ادواردز" (نورث كارولينا)، و"جيم وكوستا" (كاليفورنيا)، و"جيمس بايرد" (إنديانا) ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .

وأوضح المتحدث في بيان صحفي أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث قدم وزير الخارجية شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسري بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية في القطاع.

واستعرض الوزير، وفق البيان: "الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لبلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، منوها في هذا السياق أن التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي".

وأوضح المتحدث أن "الوزير عبد العاطي أثنى على الدور الذي لعبته الإدارة الأميركية الحالية في التوصل لاتفاق وقف النار في غزة، مشيرا إلى التطلع أن تواصل الولايات المتحدة دورها الرئيسي في تنفيذ مراحل الاتفاق وضمان تنفيذ كافة بنوده من كل الأطراف".

كما شهد اللقاء تبادل التقديرات بشأن المستجدات فى الإقليم، حيث دار نقاش حول التطورات فى لبنان وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على الأهمية البالغة لانسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان.

وصرح المتحدث، بأن اللقاء يأتي في إطار الحوار الممتد بين مصر والكونغرس لدعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، حيث اشاد الوزير عبد العاطي بالتفاعل النشط بين مصر والكونغرس.