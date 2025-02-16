وقالت الداخلية السورية: "تعرضت إحدى دورياتنا الليلية المنتشرة على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية لإطلاق نار ورمي قنابل من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية، أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الدورية ومقتل امرأة خلال الاشتباكات".

يأتي هذا الحادث بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس السوري في الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى اللاذقية.