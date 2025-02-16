أعلنت وزاة الداخلية السورية، يوم الأحد، عن مقتل وإصابة اثنين من العناصر الأمنية، عقب تعرض دولية ليلية لإطلاق نار وقنابل في مدينة الاذقية، بشمال غرب البلاد.
وقالت الداخلية السورية: "تعرضت إحدى دورياتنا الليلية المنتشرة على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية لإطلاق نار ورمي قنابل من قبل أشخاص يستقلون دراجة نارية، أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الدورية ومقتل امرأة خلال الاشتباكات".
يأتي هذا الحادث بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس السوري في الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى اللاذقية.
وقالت وسائل إعلام سورية، إن هذه الزيارة تعد الأولى للشرع إلى اللاذقية منذ توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية.