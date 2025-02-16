وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في إسرائيل إنه "على مدى الأشهر ال16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية في ظل القيادة القوية للرئيس (دونالد) ترامب وبدعمكم الثابت، ليس لدي شك في أننا قادرون وسننجز المهمة".

وأضاف: "إسرائيل وأميركا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران".

وفيما يتعلق بسوريا قال نتنياهو: "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا".

وتابع: "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة كثيرا".