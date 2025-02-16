وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيه أبواب الجحيم على غزة إذا لم تطلق (حركة) حماس كل رهائننا".

وتابع "ستفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا ... سنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة".

وأضاف نتانياهو في حديثه عن لقائه مع روبيو: "ناقشنا رؤية ترامب الجريئة لمستقبل غزة وسنعمل على ضمان تحقيق هذه الرؤية".

وشكر نتنياهو روبيو على "الدعم المطلق" لسياسة إسرائيل في غزة، وقال إن إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لديهما استراتيجية مشتركة في القطاع.

وتابع: "أريد أن أؤكد لكل من يستمع إلينا الآن، الرئيس ترامب وأنا نعمل بالتعاون والتنسيق الكامل بيننا".

كما شدد نتانياهو على إن إسرائيل ستقضي على حماس عسكريا وسياسيا في غزة.

ووصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء السبت إلى إسرائيل، في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا إلى السعودية والإمارات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن زيارة روبيو لإسرائيل ستركز على ضرورة بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة غزة.

كما يناقش الوزير مع قادة إسرائيل، مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة المدمر، بعد حرب استمرت أكثر من 15 شهرا.