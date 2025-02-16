وقال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية: "7 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس، تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي، بينها إصابتان بحالة متوسطة-خطيرة، والإصابات الأخرى بحالة طفيفة".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني ذكر في بيان في وقت سابق الأحد، "إصابة مسن (60 عامًا) في القدم بالرصاص الحي أطلقه الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في محيط البلدة القديمة بنابلس".

وأشار في بيان آخر، لوقوع "إصابتين بشظايا الرصاص الحي في القدم لشابين (25 و18عامًا) خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس".

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة، صباح الأحد، البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت أحد المنازل، ثم تبعتها تعزيزات عسكرية من جهة حاجز دير شرف غربي المدينة.

وسمعت أصوات انفجارات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل المحاصر داخل البلدة القديمة، فيما دارات مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في محيطها، وفق شهود عيان.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن قوة إسرائيلية خاصة حاصرت منزلا في حارة العقبة ببلدة نابلس القديمة، وانتشرت في منطقة الجامع القديم، وسط إطلاق الرصاص الحي.

وفي 21 يناير الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على شمال الضفة الغربية خلفت 55 قتيلا حتى السبت، وفق معطيات فلسطينية رسمية.