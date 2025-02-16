وأضاف ترامب في تصريحات لـ"القناة 12" الإسرائيلية: "أتمنى أن تبدأ العملية في الأسابيع القادمة حتى إن كانت بوتيرة بطيئة". وتابع: "لقد بدأ فريقنا الاستعدادات بالتعاون مع فريق الرئيس".

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "هناك عنصران يجب تنفيذهما. الأول هو العثور على بلدان قادرة على استيعابهم بشكل واضح، والثاني هو أن إخراج الأعداد الضخمة من الناس من غزة يمثل عملية لوجستية ضخمة".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الخطة قابلة للتنفيذ، أجاب: "بالتأكيد". وقال "أعتقد أن الغالبية العظمى منهم سوف يفعلون ذلك".