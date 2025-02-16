وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مجهولين قاموا بسرقة الطالب وطعنه حتى الموت في طهران الأربعاء الماضي.

ووفقا لوكالة ميزان الإخبارية ذات الصلة بالنظام القضائي الإيراني، فإنه تم احتجاز عدد من المشتبه بهم، كما أنه يتم إجراء تحقيقات مكثفة" على مدار الساعة" حيث تتحدث مؤسسة القضاء عن قضية قتل.

وأثارت وفاة الطالب (19 عاما) احتجاجات طلابية في حرم الجامعة في طهران أمس الأول الجمعة.

وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أوامره لوزارة العلوم بالتحقيق بشأن حادث السرقة والقتل، في حين دعت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للهدوء والحوار المفتوح في بيان عبر منصة " اكس".