بيان حزب الله بشأن منع طائرات إيران

وطالب الحزب في بيان الدولة "بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية".

مخاوف من هجوم إسرائيلي على مطار بيروت

وأفاد مصدر أمني لفرانس برس، السبت، بأن السلطات اللبنانية قررت منع طائرتين كان مقررا أن تقلعا، الخميس والجمعة، من طهران، من التوجه إلى مطار بيروت، بعد تحذير من الجانب الأميركي بأن إسرائيل"سوف تستهدف" المطار في حال هبوطهما.

وقال المصدر الأمني لوكالة فرانس برس: "نقل للدولة اللبنانية عبر الأميركيين أن إسرائيل سوف تستهدف المطار في حال جاءت الطائرة الإيرانية (الخميس) إلى لبنان".

وأضاف: "أبلغ الجانب الأميركي الجانب اللبناني أن الإسرائيلي جاد في تهديده، وبناء على هذا التهديد طلب وزير الأشغال بعد التنسيق مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حجب الأذن ومنع توجهها إلى مطار بيروت وإبلاغها بذلك قبل أن تأتي".

وتابع المصدر أن السلطات اللبنانية اعتبرت أن "الحل الأمثل هو ألا تهبط هذه الطائرة لكي لا يتعرض المطار للخطر مع أن الأمن اللبناني يفرض تفتيشا مشددا على الطيران الإيراني".

وقال إن رحلة أخرى كانت مقررة الجمعة من طهران ألغيت للأسباب نفسها أيضا.

نواف سلام: سلامة مطار بيروت فوق أي اعتبار

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، أن "سلامة مطار بيروت هي فوق أي اعتبار وسلامة المسافرين وأمن اللبنانيين هي مسألة لن نتسامح فيها".

وأفاد مسؤول في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لفرانس برس، الخميس بأن "المطار تلقى طلبا من وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ خطوط ماهان الإيرانية بعدم استقبال رحلتين تابعتين لها إلى بيروت، واحدة كانت مقررة مساء الخميس وأخرى الجمعة".

وتابع: "أُرجئت الرحلتان الى الأسبوع المقبل"، من دون تحديد السبب.

وجاء منع هبوط الطائرة غداة تحذير أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للغة العربية، من أن فيلق القدس وحزب الله "يستغلان.. على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية، في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله".

ونفى حزب الله ومسؤولون لبنانيون مرارا اتهامات باستخدام الحزب المطار من أجل نقل وتخزين سلاح من طهران.

وعززت الأجهزة الأمنية بإشراف الجيش اللبناني خلال المواجهة الأخيرة بين الحزب وإسرائيل إجراءات الرقابة والتفتيش في المطار لضمان عدم استهدافه.

موكب اليونيفيل بلبنان يتعرض للهجوم

وتعرض موكب لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، الجمعة، لهجوم على طريق المطار، ما أدى إلى إصابة اثنين من ضباطها بجروح أحدهما نائب قائدها المنتهية ولايته، بينما كان عشرات من مناصري حزب الله يقطعون الطريق المؤدي إلى المطار.

وأوقفت السلطات اللبنانية أكثر من 25 شخصا على خلفية هذا الهجوم، على ما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار السبت.