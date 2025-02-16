وقالت وسائل إعلام سورية، إن هذه الزيارة تعد الأولى للشرع إلى اللاذقية منذ توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية.

ورصدت مقاطع فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول موكب أحمد الشرع إلى ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة.

وقد تجمع حشود من الناس في ساحة الشيخ ضاهر لاستقبال الشرع، وسط انتشار أمني واسع وإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة.

وكان الشرع قد زار السبت كل من مدينة إدلب حيث تجول في شوارعها وقام يزيارة إلى مخيمات النازحين.

كما قام الشرع في وقت لاحق يوم السبت، بزيارة إلى مدينة حلب، وأقام جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.