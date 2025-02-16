وقال الجيش في بيان إن هاليفي الذي سيتنحى عن منصبه في السادس من مارس سيلتقي كبار القادة الأميركيين "لمناقشة قضايا استراتيجية وعملياتية مهمة".

وفي السابع من فبراير الجاري، جرى قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلّا في إسرائيل محادثات مع هرتسي هاليفي، شملت "الوضع الاستراتيجي الإقليمي"، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي الجمعة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي حينها في بيان أن "قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الجنرال مايكل إريك كوريلا وصل إلى إسرائيل، الأربعاء، كضيف رسمي لرئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي هيرتسي هاليفي".

وأضاف أنه: "خلال الزيارة، أجرى القادة نقاشا مع كبار ضباطالجيش الإسرائيلي، ركز على تقييم الوضع الاستراتيجي الإقليمي، وفحص مسارات العمل لمواصلة التعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط من خلال التعاون العسكري".

وبين أنه جرت مناقشة "مختلف السيناريوهات المحتملة على الجبهات القريبة والبعيدة، بهدف تعزيز الجاهزية التشغيلية لأي تطور".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تعتبر "علاقتها وتعاونها مع الجيش الأميركي ذات أهمية ودلالة كبيرتين وستواصل تعزيزها".