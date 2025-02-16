وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم بسقوط "4 شهداء، بينهم 3 من عناصر الشرطة، جراء القصف الصهيوني على شرق مدينة رفح صباح اليوم".

ووصفت وزارة الداخلية في حكومة حماس في غزة ما حدث بأنه "انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار" الهش الذي أبرم يوم 19 يناير الماضي.

وأضافت في بيان أن القصف الإسرائيلي وقع "أثناء انتشارهم (أفراد الشرطة) لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح صباح اليوم".

وأشارت إلى أنها تندد "بهذه الجريمة وتدعو الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية".

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن طائرة حربية من سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت، في وقت مبكر من اليوم، "عدة مسلحين كانوا في طريقهم نحو قوات الجيش الإسرائيلي" جنوب قطاع غزة، وتم تحديد إصابات.

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان غزة للامتثال لتوجيهات الجيش وعدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة.