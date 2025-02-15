وقال المراسل إن نتنياهو سيطالب بتسريع الصفقة وإطلاق سراح 6 محتجزين أحياء الأسبوع القادم، وسيسمح بدخول جزء من البيوت المتنقلة إلى غزة.

وأضاف أن هناك تفهم أميركي لهذا العرض الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه المشاورات والموقف الاسرائيلي تأتي عشية لقاء بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وبين أن نتنياهو قال إن تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة والموقف الحازم للرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أديا إلى إطلاق سراح ثلاثة من أسرانا اليوم، رغم رفض حماس الإفراج عنهم سابقا.

وسيعقد رئيس الوزراء قريبا اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني السياسي لاتخاذ قرارات حول الخطوات المقبلة لإسرائيل.

كانت العشرات من المعدات الثقيلة والبيوت المتنقلة قد اصطفت أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وفق ما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس .

وأشارت القناة إلى "اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة".

من جانبه، أفاد مراسلنا في رفح المصرية بدخول ما يزيد على 150 شاحنة محملة بالخيام التي تقدر بـ10 آلاف خيمة إلى مناطق شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الإسرائيلي.

وكان وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بعد غد السبت حتى إشعار آخر، متهما إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

فيما هددت إسرائيل بإنهاء الهدنة إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحلول السبت المقبل.

كانت مصر قد أعلنت، الثلاثاء، عن اعتزامها تقديم تصور لإعادة إعمار قطاع غزة، يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر "تعرب عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

وأضاف البيان: "وتؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".

وتابعت الخارجية المصرية: "تشدد مصر على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة".

وقبل البيان، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصادر مصرية، أن القاهرة تؤكد رفضها أي مقترح بتخصيص أراض لسكان غزة، في رد جديد على خطة ترامب لتهجيرهم و"امتلاك القطاع".

ونقلت القناة عن المصادر قولها: "مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".