وقال زامير لجنوده إن "نشطاء حماس الذين يقفون بزيهم المكوي، هؤلاء هم النشطاء الذين كانوا يخافون مواجهتكم حتى وقف إطلاق النار".

واعتادت حماس في عمليات تسليم الأسرى إظهار عدم تأثرها بالحرب التي استمرت عاما، عبر ارتداء عناصرها ملابس جديدة، حاملين أسلحة حديثة.

وسلمت حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، ثلاثة اسرائيليين أحدهم أميركي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وهم ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن ضمن الدفعة السادسة لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين من المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي.

من جانبها، عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان عن "قلقها إزاء الطريقة التي تتم بها عمليات الإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين في غزة) والمعتقلين" الفلسطينيين لدى إسرائيل، بعد عرض الرهائن الثلاثة المفرج عنهم على منصة وسط المقاتلين الملثمين في ساحة زُينت برايات حماس والأعلام الفلسطينية وسط الدمار في خان يونس.