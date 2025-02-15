وتوافد العشرات السبت إلى جسر الكوكودي عند طريق المطار القديم تلبية لدعوة حزب الله لاعتصام سلمي، حاملين أعلام حزب الله والأعلام اللبنانية وصور الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

وأعلن المعتصمون أنهم ليسوا ضد الجيش اللبناني أو ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي في كلمة له خلال الاعتصام على طريق المطار إن "المقاومة لن تخضع ونحن مستمرون في متابعة انسحاب العدو من القرى في الجنوب ولن نقبل بأي موقف رسمي لبناني ودولي وإقليمي بأن يمدّد لهذا العدوان".

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحزب الله عن سقوط إصابات وحالات إغماء بين المواطنين المعتصمين على طريق المطار نتيجة إلقاء الجيش اللبناني قنابل مسيلة للدموع عليهم. وانتهى الاعتصام بعد ساعة من بدئه.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "حزب الله" و"فيلق القدس" يستغلان مطار بيروت الدولي في عمليات تهريب أموال. وأفاد أدرعي على حسابه في "تلغرام" بأن "فيلق القدس الإيراني وحزب الله، يستغلان على مدار الأسابيع الأخيرة مطار بيروت الدولي من خلال رحلات مدنية وذلك في محاولة لتهريب أموال مخصصة لتسلح حزب الله بهدف تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل".