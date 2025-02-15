وأوضح المصدر أنه تم القبض على القيادي في تنظيم داعش أبو الحارث العراقي الذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى "ولاية العراق"، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز.

ويعتبر "أبو الحارث" مسؤولا عن التجهيز والتخطيط لعدد من العمليات والاغتيالات، كان أبرزها اغتيال القيادي ميسر الجبوري.

كما ذكر أن الخلية التي تم إحباط مخططها السابق في استهداف مقام السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق كان تعمل بتوجيه من القيادي أبو الحارث العراقي.