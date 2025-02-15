وأقام الشرع جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، بحضور محافظ حلب عزام الغريب وعدد من المسؤولين، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

ورصدت فيديوهات نشرها ناشطون زيارة الشرع إلى مخيمات للنازحين السوريين في محافظة إدلب، قبل أن يتوجه إلى حلب.

الزيارة هي الأولى للشرع بعد توليه مصب رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا