وأعطى سلام، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية أحمد الحجار،"توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات".

وأوصى رئيس الحكومة بـ "توقيف المعتدين وإحالتهم فوراً للقضاء المختص".

وليل الجمعة، أضرم متظاهرون النيران في سيارة تابعة لقوات اليونيفيل على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية".

أشارت مصادر إلى إصابة فرد من قوات حفظ السلام، بعد إضرام مؤيدين لحزب الله النار في سيارة تابعة لليونيفيل قرب المطار.