وقالت مصادر مطلعة لسكاي نيوز عربية إن مصر تجري اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع.

كان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد في وقت سابق أن بلاده بصدد بلورة تصور شامل لمساعدة الفلسطينيين في غزة.

وخلال لقاء عبد العاطي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي عقد في باريس، الخميس، استعرض الوزير المصري جهود القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة خلال مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية في غزة.

وأشار إلى أن مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في غزة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم.