وقد كتب إلى جانب الساعة الرملية وصورة الرهينة ووالدته باللغات العربية والعبرية والإنجليزية عبارة "الوقت ينفد" (بالنسبة للرهائن الذين لا يزالون في غزة)، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الوقت في عملية المفاوضات ضمن صفقة غزة.

وسبق أن استخدمت حماس عبارة "الوقت ينفد"، في إشارة إلى الخطر، الذي يلاحق الرهائن بسبب الحرب في غزة.

والسبت، سلمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، 3 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في موقع التسليم في خان يونس بقطاع غزة. كما من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 سجينا وأسيرا فلسطينيا بما في ذلك 36 شخصا يقضون أحكاما بالمؤبد.