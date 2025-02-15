وكشف مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وضع السجناء المفرج عنهم للملابس التي ارتدوها لحظة خروجهم على الأرض وإشعال النيران فيها.

كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد ذكرت أن مصلحة السجون الإسرائيلية زودت جميع الأسرى بملابس رياضية كتب عليها رسالة باللغة العربية: "لن ننسى ولا نغفر".

وقد أرفقت إسرائيل العبارت برمز نجمة داوود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، انتشر عشرات المسلحين الملثمين من حركة حماس في موقع تسليم الرهائن في قطاع غزة.

وعلى المنصة في خان يونس، طلب من الرهائن الإدلاء بتصريحات وجيزة باللغة العبرية، وقدمت حماس للرهينة المفرج عنه يائير هورن ساعة رملية وصورة لرهينة إسرائيلي آخر لا يزال في غزة يظهر فيها مع والدته، وكتب عليها "الوقت ينفد (بالنسبة للرهائن الذين لا يزالون في غزة)".

وفي وقت سابق من السبت، بدأت إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بعد قيام حركة حماس بإطلاق سراح 3 رهائن، وسط استمرار هدنة هشة بين الطرفين بدأ في 19 يناير الماضي.

وأفرجت إسرائيل عن 369 سجينا وأسيرا فلسطينيا بما في ذلك 36 شخصا يقضون أحكاما بالمؤبد.

ومن أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إسرائيل، أحمد البرغوثي وهو مساعد مقرب لمروان البرغوثي وهو قائد عسكري ورمز سياسي فلسطيني.