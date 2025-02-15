وفي الفيديو، بدا آثار التعذيب والتجويع واضحا على الأسير السابق في السجون الإسرائيلية والذي تم نقله إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج.

ولم يتم بعد الكشف بعد عن هوية الأسير الذي ينحدر من جباليا أو تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.

وفي وقت سابق من السبت، بدأت إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بعد قيام حركة حماس بإطلاق سراح 3 رهائن، وسط استمرار هدنة هشة بين الطرفين بدأ في 19 يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 سجينا وأسيرا فلسطينيا بما في ذلك 36 شخصا يقضون أحكاما بالمؤبد.

ومن أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إسرائيل، أحمد البرغوثي وهو مساعد مقرب لمروان البرغوثي وهو قائد عسكري ورمز سياسي فلسطيني.