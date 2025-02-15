ومن المقرر إطلاق سراح نحو 369 سجينا ومعتقلا فلسطينيا، السبت، بعد أن سلمت حماس الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

يأتي هذا بعد نجاح جهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والذي أوقف القتال منذ ما يقرب من شهر.

وكانت سيارات تابعة لحماس وصلت إلى المكان وعلى متنها المحتجزون الإسرائيليون الثلاثة، ساغي ديكل-تشن، وهو إسرائيلي أميركي، وساشا تروفانوف، الإسرائيلي الروسي، وإيير هورن، الذين تقرر الإفراج عنهم.

وبعيد وصولهم إلى المكان المخصص، صعد المحتجزون الثلاثة برفقة مقاتلي القسام وسرايا القدس على المنصة، حيث تمت مراسم التسليم,

وفي وقت لاحق، غادرت سيارات الصليب الأحمر التي تقل المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم خان يونس في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان مشترك من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والناطق بلسان الشاباك: "وفقا للمعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، تم نقل 3 رهائن وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في أراضي قطاع غزة".