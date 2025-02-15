ووفقا ذكره مسؤول دفاعي، فإن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تبدأ حركتا حماس والجهاد الإسلامي في تسليم المحتجزين ساغي ديكل-تشن (36 عاما) وساشا تروفانوف (29 عاما) وإيير هورن (46 عاما) ابتداءً من الساعة 9 صباحاً، من موقع تسليم في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسيتم تسليم المحتجزين للصليب الأحمر، الذي سيقوم بنقلهم إلى الجيش الإسرائيلي داخل غزة، ثم سيرافقهم جنود إسرائيليون إلى خارج القطاع ويصحبونهم إلى منشأة عسكرية بالقرب من "ريعيم"، حيث سيخضعون لفحص مبدئي بدني ونفسي ويلتقون بعائلاتهم.

في المقابل، ستفرج إسرائيل، اليوم، عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.