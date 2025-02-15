وأوضح هاني في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تدمير أكثر من ألفي هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر على ممارسات الزراعة في لبنان".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات على الأراضي الزراعية في جنوب لبنان تتطلب إجراءات فورية، من أجل إعادة تأهيل هذه المناطق المتضررة".

وتحدث الوزير عن الأضرار بالأرقام، قائلا: "طال الضرر أكثر من ألفي هكتار، تشمل غابات السنديان والصنوبر والأراضي الزراعية التي تعرضت لدمار مباشر، أو أصبحت في وضع غير صالح للزراعة".

وتابع هاني: "من هذه الأراضي 1200 هكتار غابات كانت تشكل ركيزة أساسية للنظام البيئي المحلي، كما أن العديد من المزارعين فقدوا قدراتهم على العناية بأراضيهم بسبب تدمير البنية التحتية الخاصة بهم، مثل الخيم البلاستيكية والمعدات اللازمة للزراعة اليومية".

وأضاف أن عملية إعادة تأهيل الزراعة في لبنان، تشمل، بالإضافة إلى المساحات المتضررة، تجديد البنية التحتية الزراعية، مثل شبكات المياه وقنوات الري والطرقات الزراعية، التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال: "سيكون هذا العمل على رأس الأولويات لضمان استدامة الزراعة وحماية الإنتاج المحلي".

تحديات صعبة

ومن جهة أخرى، تحدث الوزير عن ضرورة تطوير البنية الزراعية في لبنان، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها، مثل التغيرات المناخية وشح المياه وضعف البنية التحتية، وهو ما يتسبب في ضعف المحاصيل.

وأكد أن "وزارة الزراعة تعمل على تنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى دعم المزارعين في جميع المناطق الزراعية الرئيسية في لبنان، بما فيها عكار والبقاع والشوف وجزين والجنوب، حيث يعتمد العديد من السكان على الزراعة كمصدر أساسي للعيش".

وأشار هاني إلى أهمية زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية، من خلال تحسين جودة المحاصيل لتتوافق مع المعايير العالمية، بهدف تعزيز وجود لبنان في الأسواق الدولية.

كما أكد أن "الوزارة ستسعى إلى دعم الثروة الحيوانية التي تشمل إنتاج الدجاج واللحوم والحليب والعسل، بالإضافة إلى الزراعات السمكية التي تعد جزءا مهما من الإنتاج الغذائي الوطني".

وشدد الوزير على أن "جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي اللبناني وتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات المحلية".

وختم حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستواصل العمل من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي في لبنان"، كما أوضح أهمية الدعم الدولي والمحلي في تحقيق هذه الأهداف.